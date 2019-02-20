Кремль готовит военный удар по Украине, — Порошенко в ООН

Политика

Россия стянула к границе с Украиной вооруженную группировку — наступательную ударную группу, а, значит, следует быть готовым к военному удару. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на заседании генеральной ассамблеи ООН.

«Ударная группа не имеет ничего общего с обороной. Она предназначена для военного удара. К этому готовится Кремль», — убежден украинский президент.

По словам Порошенко, в целом Россия стянула к границе с Украиной более 87 тыс. вооруженных лиц. Кроме того, на оккупированных территориях на Донбассе российские вооруженные формирования имеют в распоряжении 496 танков, 938 бронированных боевых машин, 128 ракетных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем. Все это сдерживается усилиями Украины.

«Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее в ООН Порошенко призвал удвоить усилия в давлении на Россию, поскольку Кремль не собирается выполнять договоренности о мире.

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