Политика

В КИУ подсчитали "нелегалов" на предстоящих президентских выборах

По подсчетам Комитета избирателей Украины на президентских выборах будет задействовано полтора миллиона человек, которые получат оплату в конверте. Об этом сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, речь идет о наблюдателях и агитаторах, которых большинство избирательных штабов ищет через интернет.

Напомним, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко призвал ЦИК в кратчайшие сроки дать разъяснения, касающиеся работы волонтеров-агитаторов, чтобы не допустить срыва президентских выборов 31 марта.

Кошель отметил, что закон запрещает партиям и штабам оплачивать услуги этим категориям привлеченных к выборной кампании.

«Закон о выборах регулирует вопросы финансирования выборной кампании. Кандидат не может платить агитаторам и наблюдателям за работу, питание, транспортные услуги, так как это считается подкупом избирателей. Но реальность такова, что никто не хочет работать бесплатно. Кандидатам приходится платить людям зарплату в конверте», — сказал Кошель.

Зарплата зависит от региона и финансовых возможностей кандидата. По словам Кошеля, в интернет-объявлениях ставят суммы 200−500 гривен в день.

Кроме того, заметил глава КИУ, кандидат может оплачивать работу только трех членов избирательной комиссии, остальные должны работать бесплатно. На деле же все члены комиссий получают деньги. Как отметил Кошель, на прошлых президентских выборах суммы составляли от 600 до 1000 гривен.

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