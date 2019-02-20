Фискальная служба рассказала о самых дорогих в Украине растаможенных "евробляхах"

Деньги

В Украине подходит к концу льготный период растаможивания автомобилей на еврономерах. За это время были растаможены 124 тысячи авто. Самой дорогой из оформленных «евроблях» оказался Porshe Turbo S 2013 года выпуска. Его таможенная стоимость 83,1 тысячи долларов, а за регистрацию пришлось заплатить 766,1 тыс. гривен.

В топ-5 самых дорогих авто на еврономерах также вошли:

Bently Flying Spur 2014 года (74,5 тыс. долларов);

Porshe Cayenne S 2018 года (76 тыс. долларов);

Mercedes-Benz G Classe 2015 года (63,6 тыс. долларов);

Mercedes-Benz V-Сlasse 2018 года (62 тыс. долларов).

Напомним, больше всего машин на еврономерах прошли растаможку в Киеве (более 20 тысяч штук) и на Волынской таможне (14,6 тыс. штук).

Льготный период растаможки «евроблях» заканчивается в 24.00 22 февраля 2019 года. Но даже после этой даты владельцы некоторых авто с иностранной регистрацией смогут избежать серьезных штрафных санкций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter