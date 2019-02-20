26.95 / 27.17 30.48 / 30.89
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Фискальная служба рассказала о самых дорогих в Украине растаможенных "евробляхах"

20:20 20 февраля 2019   370
порше
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине подходит к концу льготный период растаможивания автомобилей на еврономерах. За это время были растаможены 124 тысячи авто. Самой дорогой из оформленных «евроблях» оказался Porshe Turbo S 2013 года выпуска. Его таможенная стоимость 83,1 тысячи долларов, а за регистрацию пришлось заплатить 766,1 тыс. гривен.

В топ-5 самых дорогих авто на еврономерах также вошли:

  • Bently Flying Spur 2014 года (74,5 тыс. долларов);
  • Porshe Cayenne S 2018 года (76 тыс. долларов);
  • Mercedes-Benz G Classe 2015 года (63,6 тыс. долларов);
  • Mercedes-Benz V-Сlasse 2018 года (62 тыс. долларов).

Напомним, больше всего машин на еврономерах прошли растаможку в Киеве (более 20 тысяч штук) и на Волынской таможне (14,6 тыс. штук).

Льготный период растаможки «евроблях» заканчивается в 24.00 22 февраля 2019 года. Но даже после этой даты владельцы некоторых авто с иностранной регистрацией смогут избежать серьезных штрафных санкций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Киев
+4

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины