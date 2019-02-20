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Фискальная служба рассказала о самых дорогих в Украине растаможенных "евробляхах"
В Украине подходит к концу льготный период растаможивания автомобилей на еврономерах. За это время были растаможены 124 тысячи авто. Самой дорогой из оформленных «евроблях» оказался Porshe Turbo S 2013 года выпуска. Его таможенная стоимость 83,1 тысячи долларов, а за регистрацию пришлось заплатить 766,1 тыс. гривен.
В топ-5 самых дорогих авто на еврономерах также вошли:
- Bently Flying Spur 2014 года (74,5 тыс. долларов);
- Porshe Cayenne S 2018 года (76 тыс. долларов);
- Mercedes-Benz G Classe 2015 года (63,6 тыс. долларов);
- Mercedes-Benz V-Сlasse 2018 года (62 тыс. долларов).
Напомним, больше всего машин на еврономерах прошли растаможку в Киеве (более 20 тысяч штук) и на Волынской таможне (14,6 тыс. штук).
Льготный период растаможки «евроблях» заканчивается в 24.00 22 февраля 2019 года. Но даже после этой даты владельцы некоторых авто с иностранной регистрацией смогут избежать серьезных штрафных санкций.
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