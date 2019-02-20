На заседании суда в Николаеве рецидивист, ранее зашивший себе рот, порезал вены

Происшествия

Продолжает экстравагантное поведение в суде Центрального района Николаева некоего Богомяткова, арестованного за нанесение многочисленных ножевых ранений николаевском спортсмену, в результате чего последний был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения. Ранее Богомятков явился на заседание суда с зашитым ртом. А на сей раз он полоснул себя по венам.

20 февраля в судебном заседании, обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, заявил о безосновательности своего пребывания в местах лишения свободы, из-за чего у него ухудшается состояние здоровья, а потому он нуждается в дополнительном медицинском обследовании

Кроме того, он заявил, что объявит голодовку, после чего нанес себе несколько порезов по руке неизвестным предметом.

В суд была вызвана бригада неотложной медицинской помощи, после чего обвиняемого доставили в медицинское учреждение. В заседании суда объявлен перерыв.

Богомяткову инкриминируют нападение на николаевского спортсмена — мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко. Пострадавшему было нанесено 15 ножевых ранений. Ранее Центральный суд Николаева арестовал Богомяткова на 60 суток с возможностью залога 88 тысяч 100 гривен. Залог был внесен, и подозреваемый вышел на свободу.

Однако по ходатайству прокурора Апелляционный суд Николаевской области постановил взять Богомяткова под стражу до 24 июня 2018 года. После оглашения решения обвиняемый нанес себе несколько резаных ран на руках и шее, забрызгав кровью прокурора. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в Николаевском СИЗО. Тогда спецназовцев обвинили в зверском избиении фигуранта громкого дела.



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