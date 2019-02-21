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Биатлон в Раубичах: где смотреть онлайн эстафетные гонки на чемпионате Европы
В четверг, 21 февраля, в рамках чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) запланированы две эстафетные гонки.
В одиночной смешанной эстафете, в которой на старт выйдут 23 команды, Украину представят новоиспеченная вице-чемпионка Европы Юлия Журавок (на фото на пьедестале почета — слева) и Дмитрий Пидручный.
В классической смешанной эстафетной гонке с участием 20 квартетов честь нашей страны будут отстаивать Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Сергей Семенов и Артем Прима.
Чемпионат Европы. Эстафеты. Раубичи (Беларусь)
Одиночная смешанная эстафета 15:00 «UA:Перший», «Спорт1», «Евроспорт 2», «Беларусь 5», «Матч ТВ»
Классическая смешанная эстафета 18:00 «UA:Перший», «Спорт1», «Евроспорт 2», «Беларусь 5», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию эстафетных гонок смотрите по этой ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Юлия Журавок стала вице-чемпионкой Европы.
Фото biathlon.com.ua
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