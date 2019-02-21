- 4:20 Избавление близко: лекарство от старения испытано на людях
- 3:50 Кожа, мех и плетки: голый модный показ в Лондоне вызвал фурор
- 2:58 Автограф Горбачева с надписью «Простите» продали за 183 тысячи долларов
- 2:26 Крыша едет не спеша: «танцующая матка» на росТВ шокировала зрителей
- 1:57 Назвали Игорь: партнерша первой женщины-премьера Сербии родила сына
- 1:25 Кровавые «серебряники»: в Бельгии 27 человек получают возмутительные пенсии «от Гитлера»
- 0:54 «Айнтрахт» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 0:51 Скандал со школьным питанием в Николаеве: полиция провела масштабные обыски в трех областях
- 0:30 Беременные красотки и нелепые наряды: чем запомнилась церемония BRIT Awards в Лондоне
- 0:27 Рева назвал категории ФОПов, которых не коснется запрет на трудоустройство
Скандал со школьным питанием в Николаеве: полиция провела масштабные обыски в трех областях (видео)
В среду, 20 февраля, правоохранителями Николаевской области проведено 120 обысков в учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков на территории городов Николаев, Хмельницкий и Одесса. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты имущества должностными лицами Николаевского горсовета.
По информации следствия, в декабря 2017 года коммунальное производственное предприятие Николаевского городского совета по питанию учебных заведений одержало победу в тендере на поставку продуктов питания в учебные заведения города Николаева. Указанные заведения в августе 2018 заключили договор с предприятием с ограниченной ответственностью из города Одесса. Эта организация поставляла молочную продукцию, а именно: сливочное масло, сыр твердый и кисломолочный.
«Установлено, что доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5−73% составляла менее 1%. То есть, согласно с теми выводами, которые имеются в материалах производства, указанный продукт не является сливочным маслом вообще, и не мог использоваться для питания детей», — рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности СУ ГУНП, майор полиций Сергей Коновальчук.
В дальнейшем в ходе расследования было установлено, что в декабре 2018 управлением образования в Николаевской области снова был проведен конкурс, и победу одержало снова предприятие, которое заключило договор с другим предприятием из города Одесса. Было выяснено, что поставщик как первого, так и второго предприятия, с которым был заключен договор в феврале, находятся по одному и тому же юридическому адресу и фактически с одними и теми же руководителями.
Правоохранителями были получены решения следственных судей о проведении 120 обысков на территории учебных заведений Николаева и 15 обысков непосредственно на коммунальном предприятии, а также по юридическим адресам одесских предприятий и по месту жительства лиц, причастных к указанной деятельности.
«По результатам указанных обысков, а также других следственных действий будет принято решение в отношении всех должностных лиц, причастных к совершению преступления и виновные будут привлечены к уголовной ответственности», — отмечает Сергей Коновальчук.
По его словам, речь идет о должностных лицах, которые наживались на питании детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России школьники падают в голодные обмороки. В частности, в одной из областей нередко такие случаи просто не регистрируют, чтобы не проводить расследований.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 743 мм