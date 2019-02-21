Скандал со школьным питанием в Николаеве: полиция провела масштабные обыски в трех областях (видео)

Происшествия

В среду, 20 февраля, правоохранителями Николаевской области проведено 120 обысков в учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков на территории городов Николаев, Хмельницкий и Одесса. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты имущества должностными лицами Николаевского горсовета.

По информации следствия, в декабря 2017 года коммунальное производственное предприятие Николаевского городского совета по питанию учебных заведений одержало победу в тендере на поставку продуктов питания в учебные заведения города Николаева. Указанные заведения в августе 2018 заключили договор с предприятием с ограниченной ответственностью из города Одесса. Эта организация поставляла молочную продукцию, а именно: сливочное масло, сыр твердый и кисломолочный.

«Установлено, что доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5−73% составляла менее 1%. То есть, согласно с теми выводами, которые имеются в материалах производства, указанный продукт не является сливочным маслом вообще, и не мог использоваться для питания детей», — рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности СУ ГУНП, майор полиций Сергей Коновальчук.

В дальнейшем в ходе расследования было установлено, что в декабре 2018 управлением образования в Николаевской области снова был проведен конкурс, и победу одержало снова предприятие, которое заключило договор с другим предприятием из города Одесса. Было выяснено, что поставщик как первого, так и второго предприятия, с которым был заключен договор в феврале, находятся по одному и тому же юридическому адресу и фактически с одними и теми же руководителями.

Правоохранителями были получены решения следственных судей о проведении 120 обысков на территории учебных заведений Николаева и 15 обысков непосредственно на коммунальном предприятии, а также по юридическим адресам одесских предприятий и по месту жительства лиц, причастных к указанной деятельности.

«По результатам указанных обысков, а также других следственных действий будет принято решение в отношении всех должностных лиц, причастных к совершению преступления и виновные будут привлечены к уголовной ответственности», — отмечает Сергей Коновальчук.

По его словам, речь идет о должностных лицах, которые наживались на питании детей.

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