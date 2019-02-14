Происшествия

Бандиты напали на фермерское хозяйство в Николаевской области: сожжена техника на 16 миллионов гривен (фото)

В четверг, 14 февраля, в 2:40, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в селе Константиновка Витовского района Николаевской области группа неизвестных в масках проникла на территорию предприятия и подожгла сельхозтехнику. Как стало известно, речь идет о сельхозфирме «Дионисий».

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, предположительно, злоумышленников было двое. Один из них зашел в сторожку, где находились трое мужчин: 41-летний охранник и двое рабочих — 64-х и 65 лет. Охранника разбойник ударил пистолетом по голове, а затем всех связал скотчем, требуя отдать ключи от ангара, где хранятся зерно и техника. В это время сообщник преступника находился на улице. Не получив желаемого, злоумышленники подожгли два трактора с сеялкой, которые стояли во дворе.

Освободившись, избитый охранник вызвал полицию и спасателей. Пожар ликвидировали сотрудники двух пожарных частей. Однако спасти сельхозтехнику не удалось — она полностью сгорела. По предварительным подсчетам фермера, нанесенный ему ущерб составил более 16 миллионов гривен.

Как сообщает издание «Новости-N», по словам потерпевшего, непрошеные гости ничего не взяли. Впрочем, на предприятии и не хранятся ценности и деньги. Поэтому, скорее всего, целью злоумышленников было как раз спланированное уничтожение техники и бизнеса фермера, которым он занимается уже 15 лет.

В полиции сообщили, что по факту случившегося начато уголовное производство по статье УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателям грозит срок от трех до десяти лет.

Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии этого уголовного преступления сообщить в Витовское отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10-а, тел. (0512) 44−68−58, 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области обезвредили преступную группировку, члены которой «под заказ» поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.

А в Кременчуге (Полтавская область) было оперативно раскрыто дерзкое убийство 55-летнего местного предпринимателя.

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