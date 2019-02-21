Происшествия

В Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета, — Аброськин (видео)

В среду, 20 февраля, в Киеве задержали двух «воров в законе» и российского криминального авторитета. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками криминальной полиции совместно с Центральным межрегиональным управлением в городе Киеве и Киевской области Госмиграции Украины в одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе «Нодар Руставский», а также преступный российский авторитет «Полузверь» и их «сторонники», — написал он.

По словам замглавы Нацполиции, сейчас решается вопрос о выдворении этих граждан за пределы нашей страны.

Позже он добавил еще одну запись в соцсети: «Удачный день на „воров в законе“ — несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну „Тенго Гальский“ сегодня вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве».

При этом в ответ на цель визита в Украину задержанный, по словам Аброськина, «вор в законе» ответил «Приехал лечиться».

«Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию!», — написал первый заместитель главы Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине назвали количество «воров в законе». В частности, было выявлено, что на территории нашего государства постоянно проживают около 20 так называемых «воров в законе».

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