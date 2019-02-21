Спорт

Перед началом поединка Лиги чемпионов между «Шальке» и «Манчестер Сити», в котором гости в меньшинстве вырвали победу, один из болельщиков немецкого клуба исполнил необычный трюк с пивом. Он прошелся по трибуне с полным пластиковым стаканом на голове, что, понятное дело, побудило других фанатов включить камеры на своих смартфонах на запись.

В соцсетях уже шутят, что волшебником в этот вечер был именно любитель пива, а не команда Евгения Коноплянки (футболист сборной Украины не играл из-за болезни), пропустившая два мяча при игре в большинстве (второй такой случай в истории Лиги чемпионов).

Впрочем, это еще цветочки. Бурную реакцию вызвало фото, на котором наставник «Атлетико» Диего Симеоне (отец пятерых детей!) в другом поединке игрового дня Лиги чемпионов — с «Ювентусом», празднуя гол, продемонстрировал оскорбительный жест. Поступок может потянуть на дисквалификацию.

«Что это значило? Только то, что у нас есть яйца! Действительно крепкие яйца», — цитирует Диего Симеоне издание Marca.

В свою очередь, немецкий Bild тут же вспомнил, что подобным поведением аргентинец отличался, еще будучи футболистом итальянского «Лацио».

Впрочем, чему удивляться: после выхода «Атлетико» в финал Лиги чемпионов в 2014 году Диего Симеоне заявил следующее: «Я хотел бы поздравить матерей моих игроков. Они родили своих сыновей с огромными яйцами».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» в поединке Лиги чемпионов обыграл «Ювентус» с Криштиану Роналду.

Фото Twitter, bild. de

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