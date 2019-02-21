- 15:13 Второй раз за неделю: в Молдову не пустили еще одну российскую пропагандистку
- 14:52 Под Мариуполем авто на полном ходу влетело в коня
- 14:48 Биатлон в Раубичах: где смотреть онлайн эстафетные гонки на чемпионате Европы
- 14:42 Схватил за волосы и ударил в висок: под Житомиром учитель избил школьника
- 14:41 «Скальп был снят, ноги разорваны в клочья»: под Николаевом девушку насмерть загрызла собака
- 14:40 "Оскар-2019": онлайн-трансляция главного кинособытия года
- 14:38 Скандальная участница «Топ-модели по-украински» пришла на шоу «Холостяк»
- 14:30 Крымчан вербовали в ЧВК "Вагнер": что об этом известно
- 14:24 В сети показали видео испытаний мощных украинских ракетных комплексов
- 14:22 Растаможка "евроблях": топ самых дорогих авто (инфографика)
Хороший мужик: Михалков внезапно расхвалил Зеленского
Российский режиссер Никита Михалков неожиданно решил попробовать себя в роли политического эксперта и взялся комментировать предстоящие выборы в Украине. По прогнозам от Михалкова-политолога, шансы победить на выборах есть у шоумена Владимира Зеленского, потому что он «хороший мужик, веселый».
«Люди видели его только с положительной стороны. Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет. Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты… Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить», — заявил Михалков российскому сайту «Политика Сегодня».
В своих прогнозах по Украине Михалков предсказуемо повторил тезисы кремлевской пропаганды. Например, о том, что якобы украинское общество «раздроблено», а кампания будет нечестной и грязной. Михалков считает, что в таких условиях «хорошему мужику» Зеленскому придется несладко.
Напомним, опытные наблюдатели на выборах рассказали «ФАКТАМ», какие нарушения возможны в ходе нынешней избирательной кампании и реально ли их предотвратить. Пока что самым громким скандалом были митинги за несуществующего кандидата.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 6 м/с С
Давление: 745 мм