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Политика

Хороший мужик: Михалков внезапно расхвалил Зеленского

10:20 21 февраля 2019   19926
михалков
Инф. «ФАКТОВ»

Российский режиссер Никита Михалков неожиданно решил попробовать себя в роли политического эксперта и взялся комментировать предстоящие выборы в Украине. По прогнозам от Михалкова-политолога, шансы победить на выборах есть у шоумена Владимира Зеленского, потому что он «хороший мужик, веселый».

«Люди видели его только с положительной стороны. Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет. Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты… Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить», — заявил Михалков российскому сайту «Политика Сегодня».

В своих прогнозах по Украине Михалков предсказуемо повторил тезисы кремлевской пропаганды. Например, о том, что якобы украинское общество «раздроблено», а кампания будет нечестной и грязной. Михалков считает, что в таких условиях «хорошему мужику» Зеленскому придется несладко.

Напомним, опытные наблюдатели на выборах рассказали «ФАКТАМ», какие нарушения возможны в ходе нынешней избирательной кампании и реально ли их предотвратить. Пока что самым громким скандалом были митинги за несуществующего кандидата.

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