Происшествия

Пока в суде слушали дело вора-рецидивиста, он украл куртку у сотрудника

В Измаиле Одесской области задержан вор-рецидивист, совершивший кражу прямо в суде. Находясь в здании суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению его в ранее совершенных преступлениях, неоднократно судимый местный житель похитил из служебного кабинета куртку, в карманах которой находились деньги и документы. Об исчезновении куртки потерпевший — работник суда — сообщил в полицию.

«Просмотрев видео с камер наблюдения, мы установили личность злоумышленника, — рассказали в полиции. — Часть похищенного у 33-летнего мужчины изъяли и вернули владельцу, но 500 гривен он успел потратить». Как добавили в полиции, кражу мужчина совершил, выйдя из зала заседаний, в котором слушалось «его дело» и увидев, что из соседнего помещения ненадолго отлучился сотрудник.

По факту кражи начато уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве нахальный вор украл телефон прямо под камерой видеонаблюдения.

Кроме того, в столице, судя по всему, объявились воры-кофеманы, совершающие кражи из кофеен.

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