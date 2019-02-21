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- 11:06 Первая в истории украинка подписала контракт с клубом женской НБА
Первая в истории украинка подписала контракт с клубом женской НБА (видео)
Капитан и лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова, с 2017 года выступающая за турецкий клуб «Чукурова Мерсин», продолжит свою карьеру в США. Атакующий защитник подписала контракт с клубом «Лос-Анджелес Спаркс» и стала первой в истории украинкой, которая будет выступать в женской НБА.
«Мы рады подписать контракт с Алиной Ягуповой. Она играла на высоком уровне за границей на протяжении нескольких лет (до „Чукуровы“ украинка выступала в Казахстане, Бельгии и Франции. — Авт.) и может быть крайне полезной как в защите, так и в нападении. Я очень рад, что она согласилась усилить нашу команду», — сообщил вице-президент «Лос-Анджелеса» Пенни Толлер.
Новый сезон в женской НБА стартует в конце мая. В прошлом чемпионате новый клуб Ягуповой вышел в плей-офф по итогам регулярного сезона, но в четвертьфинале, состоявшем из одного матча, уступил «Вашингтон Мистикс» — 64:96.
Напомню, что Ягупова стала самым результативным игроком отборочного турнира на Евробаскет-2019, по итогам которого сборная Украины третий раз подряд квалифицировалась в финальную часть континентального первенства. Алина, принявшая участие во всех шести поединках, в среднем набирала по 33,2 очка за игру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины узнала соперниц в финальном турнире Евробаскета-2019.
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