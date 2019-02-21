Происшествия

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов в гидрокостюмах (видео)

На Закарпатье на границе с Румынией пограничники задержали двух «водолазов». Молодые мужчины в гидрокостюмах собирались форсировать реку Тиса, остановить их не помогли даже предупредительные выстрелы.

«Водолазы» оказались местными жителями 18 и 20 лет. Они уже собирались погрузиться в холодную воду, но были замечены мукачевскими пограничниками. Нарушители попытались сбежать, задержали их лишь в тридцати метрах от государственной границы.

На «водолазов» составлены административные протоколы по статьям о неповиновении пограничнику и о попытке незаконного пересечения границы (ст.185−10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП). Дело направлено в суд.

Пограничники предполагают, что молодые водолазы пытались переправить через границу незаконный груз. За 2018 год на данном участке границы задержали около 20 нарушителей, которые пытались контрабандой переправить через реку Тиса табачные изделия.

Напомним, ввиду пугающих масштабов контрабанды на Закарпатье вдоль границы натянули несколько тысяч метров колючей проволоки. Теперь пограничникам предстоит решить, что делать с контрабандой на дронах и с контрабандистами-водолазами.

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