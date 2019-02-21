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В центре Киева состоится вече за честные выборы
В воскресенье, 24 февраля, объединенные силы националистов проведут в Киеве «Вече достоинства за чистые выборы». Этой акцией националисты откроют масштабную кампанию по противодействию подкупу во время президентских и парламентских выборов.
«Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов. Мы уверены в том, что украинцы четко осознают, что выборы, как инструмент народовластия, должны быть чистыми — без гречкосеев, скамеек и финансовых поощрений для избирателей. Призываем всех неравнодушных присоединиться к борьбе за чистые выборы. Вместе мы сила! » — отметили организаторы Вече достоинства.
Акция начнется 24 февраля на Майдане Незалежности в Киеве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какие выборы ждут Украину в 2019 году.
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