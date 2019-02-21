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Происшествия

Схватил за волосы и ударил в висок: под Житомиром учитель избил школьника

14:42 21 февраля 2019   172
учитель и ученик
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Малине Житомирской области произошел очередной случай буллинга. Учитель иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, ударил ученика. Об этом сообщили в Коростышевской местной прокуратуре.

Причиной, которая так разозлила 61-летнего педагога, стало поведение второклассника: мальчик нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту.

Долго не раздумывая, учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок.

В отношении учителя открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений».

Санкция статьи предусматривает наказание — штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Дело будет рассматривать Малинский районный суд.

Ранее «ФАКТЫ» не раз писали о фактах буллинга в украинских школах. А также о наказании, которое предусмотрено за буллинг украинским законодательством, в том числе и для учителей.

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