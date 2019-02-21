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Раскрыт подробный механизм выплаты субсидий наличными
Стартующая в марте 2019 года система монетизации субсидий, то есть выдачи субсидий живыми деньгами предполагает два механизма. Первый направлен на пенсионеров, которых среди получателей субсидии 70%. Второй — на остальные категории потребителей.
Системой «для пенсионеров» будут охвачены около 2,6 млн получателей субсидии. Начисленная сумма будет поступать одновременно с пенсией — с 4 по 25 марта. Получать деньги можно будет там, где и пенсию: соответственно, в отделениях «Укрпочты», в «Ощадбанке» или другом уполномоченном банке на пенсионную карту.
Если получатель не пенсионер, то местом получения средств станет «Ощадбанк» и его система «Быстрая копейка». Окончательно вопрос планируется решить в марте: субсидиант получит по почте сообщение о начисленной сумме и месте выплаты. В «Ощадбанк» нужно будет прийти с паспортом и идентификационным кодом и оформить в банке персональный счет, куда будет перечисляться сумма субсидии за апрель и май.
Ответы на самые волнующие вопросы о субсидиях читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Субсидии с марта станут выдавать наличными: как это будет работать».
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