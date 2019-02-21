Битва за Одесский медуниверситет продолжается: вскрылись новые детали (фото)

Происшествия

После акций протеста и столкновений, которые случились в среду, 20 февраля, в Одесском национальном медуниверситете, в четверг на фасаде появилось объявление-вывеска: «Общественная приемная народного депутата Украины Мосийчука Игоря Владимировича». Того самого, который через суд инициировал отставку и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Охрана вуза находится в режиме «товсь». В помещении ректората по-прежнему пребывают неизвестные, которые, согласно информации «оппонентов», вооружены.

Пока же в эти минуты возле Одесской областной администрации собралось несколько сотен человек — сотрудники вуза и университетских клиник. В руках манифестантов плакаты: «Хватит издеваться над медициной и медработниками!».

«Уже несколько месяцев наши сотрудники не получают зарплату, — констатировал проректор медуниверситета Руслан Вастьянов. — Это связано с тем, что руководство Минздрава не подписывает смету нашего университета на текущий год. Это уже восьмимесячная конфликтная ситуация, в которой Министерство здравоохранения противопоставило себя мнению коллектива Одесского медуниверситета, который выбрал своего руководителя. А нас руководство Минздрава нацеливает на незаконно назначенную Дубинину. Неоднократные захваты, в том числе и вчерашние, показывают, что эти люди не остановятся ни перед чем…»

Поддержать сотрудников вуза приехали народные депутаты Украины Игорь Мосийчук и Евгений Дейдей. Они зашли в кабинет к главе областной администрации Максиму Степанову, который выразил свое возмущение таким «визитом без договоренности». Он заявил, что сочувствует людям, но вмешиваться в конфликт не хочет.

«Я не хочу влезать в конфликты, которые возникли между Минздравом и университетом. Считаю, что этот конфликт должны решать суды. Но, конечно же, я против захватов и полагаю, что люди должны получить заработную плату и не должны становиться заложниками сложившейся ситуации», — заявил Степанов.

В итоге стороны решили подождать до 27 февраля и, если за это время вопрос с зарплатой не решится, то они будут договариваться о дальнейших действиях.

Вечером 20 февраля по заявлению одного из депутатов ВР полицией Одессы начато уголовное производство по факту препятствования работе депутата Верховной Рады во время акции протеста возле университета.

В полиции не смогли уточнить, о каком именно депутате идет речь и в чем конкретно заключается препятствование его работе. При этом уточнили, что в среду вечером в региональном главке Нацполиции по инициативе его руководства состоялась встреча представителей правоохранительных органов и обеих сторон конфликта. Начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин призвал присутствующих определить мирные пути урегулирования спора и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

«Правоохранители не поддерживали и не будут поддерживать ни одну из сторон, — заявил Головин. — В своих действиях мы будем руководствоваться не чьими-то интересами, а исключительно требованиями закона».

Напомним, что прежний ректор Одесского национального медицинского университета Валерий Запорожан был освобожден от должности из-за коррупции. Позже министерство инициировало реорганизацию ОНМедУ путем слияния с Крымским государственным медицинским университетом. Окружной административный суд Киева приостановил действие соответствующего распоряжения Кабмина. Кадровые перестановки сопровождались рейдерскими атаками на медуниверситет.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали о том, что 15 февраля в Одессе был задержан за взяточничество директор одного из институтов Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

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