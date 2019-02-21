«Кто-то не хочет, чтобы Покровск развивался», — мэр Руслан Требушкин

Политика

По словам покровского городского головы Руслана Требушкина (на фото), последние два-три года жизнь в этом населенном пункте на Донетчине напоминает лихие 90-е. Чашу терпения его команды переполнил последний случай: в ночь с 15 на 16 февраля злоумышленники подожгли автомобиль, принадлежащий семье секретаря городского совета Ирины Сущенко.

Сущенко в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» объяснила, что днем ранее на сессии горсовета возник жесткий спор с некоторыми депутатами, его последствием и стала «адресная» акция устрашения. По словам секретаря горсовета, за этим поджогом и рядом других преступлений стоит оппонент мэрии — одиозный депутат горсовета Сергей Андрийченко (по кличке «Чикян»), который внесен в базу «Миротворца» (с формулировкой — «осознанное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине». — Авт.).

Руководители Покровска заявили, что битье стекол, поджоги машин и других объектов (28 января в Покровске сгорел цех по производству брикетов, расположенный на территории завода «Электродвигатель»), избиение неугодных стали системными. «Местных жителей держат в страхе. По мнению большинства, организатором всего этого является Андрийченко», — утверждает Сущенко.

О том, как его избили за поддержку городской власти, рассказал депутат городского совета Руслан Суков. Он знает заказчика и исполнителей, но, увы, местные органы правопорядка не стали заниматься этой и остальными аналогичными историями.



Член Всеукраинского женского общества имени Елены Телиги Ольга Квитка рассказала, как проукраински настроенным жителям пришлось рисковать весной 2014 года во время президентских выборов, как до сих пор запугивают патриотов, как местные СМИ подыгрывают криминальным элементам, каких усилий стоит изменить мировоззрение земляков, но это все-таки удается. Ей постоянно поступают угрозы и за ее деятельность, и за то, что ее 19-летний сын служит на передовой.

Этот прифронтовой, по сути, город является некой витриной Украины для жителей «ДНР» (в Покровске немало переселенцев, много тех, чьи родственники живут в Донецке и других городах на оккупированной территории), поэтому он нуждается в особом внимании, считает политолог Кирилл Сазонов. Он подчеркнул, что дестабилизация обстановки может привести к срыву выборов, чем непременно воспользуются пропагандистские российские СМИ: «Они будут говорить: «Вот смотрите, что делается в Украине, а у нас, в «ДНР», все стабильно и спокойно».

Мэр Покровска рассказал, что город постепенно развивается, внедряются новые технологии.

«Мы три года пытаемся сделать из Покровска новый современный город, в котором комфортно жить. Мы внедряем новые технологии, создаем новые рабочие места и т. д. Но кто-то не хочет, чтобы Покровск развивался», — подытожил мэр Требушкин.

Его команда надеется, что об их твердой позиции станет известно всей стране, что широкая огласка происходящего и вмешательство СМИ остановят беспредел.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter