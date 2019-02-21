Вопрос ребром: Денисова и Москалькова поссорились из-за бывшего омбудсмена

Политика

Российский «омбудсмен» Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которая должна была состояться в четверг, 21 февраля, в Афинах (Греция). Объясняя причины демарша, в пресс-службе Москальковой выразили недовольство позицией Денисовой о нелегитимности визита к украинским военнопленным морякам бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой. Об этом в пресс-службе Москальковой сообщили Интерфаксу.

«Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах с омбудсменом Украины не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева», — говорится в сообщении.

В свою очередь Денисова в своем Facebook объяснила, что Карпачева в отличие от действующего украинского омбудсмена не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между двумя государствами.

Напомним, в Украине расценили визит к военнопленным морякам Карпачевой в качестве «международного эксперта по правам человека» как часть концепции «гибридной» войны, которую Кремль ведет против Украины.

«Гибридная война — это когда РФ использует гибридного «омбудсмена», стряхивает пыль с Януковича, который заявляет, что если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой — Карпачева, вместо Порошенко — Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о «нелегитимности украинской власти», — объяснила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Напомним, во время этого визита Карпачевой и Москальковой в СИЗО «Лефортово» они посетили раненых украинских моряков, пообещав рассмотреть возможность их перевода в гражданские клиники Москвы. Однако на деле эти обещания не завершились ничем.

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