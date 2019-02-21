«Не бойтесь отдавать детей в силовые виды спорта»: в Одессе Усик открыл клуб бокса (фото)

Спорт

В четверг, 21 февраля, в Одессе, на базе местного Дворца спорта, открыли клуб бокса «Черномор». В его секциях смогут заниматься абсолютно все желающие, а дети в возрасте 6−16 лет, относящиеся к льготной категории, — бесплатно. И не только боксом, но и тхэквондо.

На торжественную церемонию прибыли известные спортсмены. В частности, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров Александр Усик, украинский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта, олимпийский призер Денис Беринчик, украинский стрелок, многократный чемпион мира, Европы по пулевой стрельбе, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Яков Железняк, украинский легкоатлет, десятиборец, рекордсмен мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Николай Авилов, первый одесский призер чемпионатов СССР по боксу, судья всесоюзной и международной категории Георгий Кретов, председатель совета ветеранов одесского бокса Сергей Гарикин и другие.

Александр Усик поблагодарил всех причастных к созданию, открытию клуба и обратился к родителям с призывом: «Не бойтесь отдавать детей в силовые виды спорта: бокс, карате, дзюдо. Потому что после этого дети станут более самостоятельными и поймут, чего именно они хотят в жизни». Он пожелал успехов клубу, а Украине — новых чемпионов.

Главным тренером «Черномора» стал заслуженный мастер спорта, 9-кратный чемпион Украины Георгий Чигаев, который отметил, что идея клуба заключается в воспитании чемпионов — продолжателей украинской школы бокса на мировых аренах.

«Наша основная цель — готовить спортивную молодежь, готовить будущих чемпионов Европы и мира, — сказал Чигаев. — Однако хочу заметить, что девизом клуба является слоган: «Чемпионом можешь ты не быть, но человеком быть обязан!».

После официальной части гости ознакомились с новым залом боксерского клуба и современным спортивным оборудованием, посетили открытую тренировку хоккеистов ХК «Морские волки» — в зале тренировок и на ледовой арене.

Александр Усик пообщался с юными хоккеистами и понаблюдал за их игрой. Ребята подарили ему именную футболку, а обрадованный Александр взял клюшку и забросил в ворота шайбу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вскоре самый титулованный клуб Португалии, лиссабонская «Бенфика», откроет свою футбольную академию в Украине. В ней будут обучаться как мальчики, так и девочки в возрасте от 3 до 16 лет под руководством авторитетных тренеров. fakty.ua/296 841



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter