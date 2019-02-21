- 21:51 «Айнтрахт» — «Шахтер» — 4:1: хроника матча Лиги Европы, видео голов
- 21:47 «Динамо» — «Олимпиакос» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:41 Отец Гандзюк заявил о слежке за ним и угрозах свидетелям
- 21:29 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Олимпиакос»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 21:18 Порошенко резко поставил на место российских пропагандистов
- 21:08 Свитолина обыграла сильную испанку и вышла в полуфинал турнира в Дубае
- 21:03 Огромный астероид приближается к Земле: чего ждать от столкновения с Апофисом
- 21:00 Умерла 37-летняя звезда российских сериалов
- 20:38 К зданию правительства Самары принесли гроб с покойником, которого не могут похоронить уже две недели
- 20:20 В Одессе накрыли 200-миллионный «конверт», обслуживавший Киев
Свитолина обыграла сильную испанку и вышла в полуфинал турнира в Дубае (видео)
В четверг, 21 февраля, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела на престижном турнире в Дубае (призовой фонд — 2,8 миллиона долларов) четвертьфинальную встречу. Оппоненткой 24-летней одесситки (7-я в мире) стала 30-летняя испанка Карла Суарес-Наварро (25-я), ранее трижды побеждавшая Свитолину в пяти матчах на турнирах WTA.
На сей раз в присутствии рядом с кортом своего французского бойфренда Гаэля Себастьена Монфиса Элина уверенно одолела испанку в двух сетах — 6:2, 6:3.
Отмечу, что в Дубае украинка уже заработала 130 030 долларов и в полуфинале сразится с 21-летней Белиндой Бенчич из Швейцарии (45-я), которая сенсационно одолела вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии — 4:6, 6:4, 6:2.
Еще одну полуфинальную пару составят чешка Петра Квитова (4-я), обыгравшая Викторию Кузьмову из Словакии (46-я) — 6:4, 6:0, и китаянка Се Шувэй (31-я), выбившая из турнира пятую в мировом рейтинге Каролину Плишкову из Чехии — 6:4, 1:6, 7:5.
Напомню, что Элина Свитолина выиграла два последних турнира в Дубае: в 2017 году она одолела в финале Каролин Возняцки из Дании, а в 2018-м — россиянку Дарью Касаткину.
Кстати, на старте состязаний в Дубае украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская (вылетела во втором круге) и Леся Цуренко (прекратила борьбу в третьем раунде) хорошо отдохнули на вечеринке игроков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина разгромила в Дубае обидчицу Ястремской.
Фото Jimmie48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
Ветер: 4 м/с C
Давление: 747 мм