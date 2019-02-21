Спорт

Свитолина обыграла сильную испанку и вышла в полуфинал турнира в Дубае (видео)

В четверг, 21 февраля, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела на престижном турнире в Дубае (призовой фонд — 2,8 миллиона долларов) четвертьфинальную встречу. Оппоненткой 24-летней одесситки (7-я в мире) стала 30-летняя испанка Карла Суарес-Наварро (25-я), ранее трижды побеждавшая Свитолину в пяти матчах на турнирах WTA.

На сей раз в присутствии рядом с кортом своего французского бойфренда Гаэля Себастьена Монфиса Элина уверенно одолела испанку в двух сетах — 6:2, 6:3.

Отмечу, что в Дубае украинка уже заработала 130 030 долларов и в полуфинале сразится с 21-летней Белиндой Бенчич из Швейцарии (45-я), которая сенсационно одолела вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии — 4:6, 6:4, 6:2.

Еще одну полуфинальную пару составят чешка Петра Квитова (4-я), обыгравшая Викторию Кузьмову из Словакии (46-я) — 6:4, 6:0, и китаянка Се Шувэй (31-я), выбившая из турнира пятую в мировом рейтинге Каролину Плишкову из Чехии — 6:4, 1:6, 7:5.

Напомню, что Элина Свитолина выиграла два последних турнира в Дубае: в 2017 году она одолела в финале Каролин Возняцки из Дании, а в 2018-м — россиянку Дарью Касаткину.

Кстати, на старте состязаний в Дубае украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская (вылетела во втором круге) и Леся Цуренко (прекратила борьбу в третьем раунде) хорошо отдохнули на вечеринке игроков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина разгромила в Дубае обидчицу Ястремской.

Фото Jimmie48

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