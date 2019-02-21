26.90 / 27.13 30.43 / 30.83
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе накрыли 200-миллионный «конверт», обслуживавший Киев

20:20 21 февраля 2019   129
куча денег
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Сотрудники налоговой милиции главка Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривен. Предпринимателям также предлагали услуги документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС. Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры прикрыли в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен.

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов правоохранители выявили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по обналичиванию денежных средств.

«Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда систем хранения данных (СХД), на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные, — пояснили в фискальной службе. — В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД — неплательщиков НДС, а с них — на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям. За исключением 10 процентов, которые служили вознаграждением за услуги конвертации».

По факту деятельности «конверта» открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве со стрельбой ограбили подпольный конвертационный центр.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Киев
0

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины