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В Одессе накрыли 200-миллионный «конверт», обслуживавший Киев
Сотрудники налоговой милиции главка Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривен. Предпринимателям также предлагали услуги документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС. Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры прикрыли в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен.
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов правоохранители выявили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по обналичиванию денежных средств.
«Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда систем хранения данных (СХД), на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные, — пояснили в фискальной службе. — В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД — неплательщиков НДС, а с них — на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям. За исключением 10 процентов, которые служили вознаграждением за услуги конвертации».
По факту деятельности «конверта» открыто уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве со стрельбой ограбили подпольный конвертационный центр.
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