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Порошенко резко поставил на место российских пропагандистов (видео)
В сети появилось видео общения президента Украины Петра Порошенко с представителями пропагандистских росСМИ в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.
В ответ на их требование освободить обвиняемого в шпионаже главного редактора РИА Новости в Украине Кирилла Вышинского глава украинского государства потребовал от российского президента Владимира Путина вернуть в Украину захваченных в Керченском проливе моряков. По его словам, перед этим в России должны перед ними извиниться.
Комментируя видео, выложивший его в Facebook киевлянин Ярослав Лебедев прокомментировал: «Вот как надо договариваться, а не на коленях прощения просить».
Напомним, 16 февраля Порошенко резко отказался общаться с российскими журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что не даст интервью российским телеканалам до тех пор, пока они не извинятся перед Украиной.
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