Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция из Ньона

Спорт

В пятницу, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнает киевское «Динамо», оказавшееся в первом раунде плей-офф сильнее греческого «Олимпиакоса».

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию мероприятия, за которой вы сможете следить в этой новости.

У «Динамо» — 13 вариантов

Кроме вице-чемпиона Украины, во второй раунд плей-офф турнира пробились еще 15 клубов — испанские «Севилья», «Валенсия» и «Вильяррреал», английские «Арсенал» и «Челси», итальянские «Интер» и «Наполи», немецкий «Айнтрахт», австрийский «Зальцбург», хорватское «Динамо» (Загреб), французский «Ренн», португальская «Бенфика», чешская «Славия», а также российские «Зенит» и «Краснодар».

Поскольку УЕФА при жеребьевке разводит украинские и российские клубы, то питерцы и краснодарцы «Динамо» не достанутся. В остальном — никаких ограничений (клубы из одной страны могут сыграть друг с другом).

Кстати, как сообщает официальный сайт УЕФА, при жеребьевке «Динамо» автоматически попадет в первую пару (для киевлян проведут отдельную жеребьевку). Сперва соперника определят для подопечных Александра Хацкевича, а потом в корзину для жеребьевки добавят российские клубы и проведут полноценную жеребьевку.

Интересно, что жребий может второй раз в сезоне свести подопечных Александра Хацкевича с «Ренном» или «Славией». Напомню, что французы в группе были дважды обыграны киевлянами (2:1 — в Ренне и 3:1 в Киеве), а чехов в квалификации Лиги чемпионов после ничьей в Праге (1:1) «бело-синие» одолели дома (2:0).

8 ноября 2018 года. Киев. «Олимпийский». «Динамо» — «Ренн» — 3:1

Матчи — 7 и 14 марта

Первые поединки 1/8 финала состоятся 7 марта, ответные — 14 марта. Начало встреч — в 19:55 и 22:00 по киевскому времени (полное расписание будет опубликовано вскоре после жеребьевки). Команды, выпавшие при жеребьевке первыми, стартовые поединки проведут на своем поле.

Добавлю, что жеребьевка пар ¼ и ½ финала намечена на 15 марта.

Пиварич рад успеху… двух «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич, перенесший недавно в Загребе операцию на колене, в четверг, 21 февраля, успел поболеть сразу за два «Динамо». Сначала футболист побывал на трибунах стадиона «Максимир», где его бывший клуб «Динамо» (Загреб) разгромил чешскую «Викторию» (3:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

А сразу после финального свистка Пиварич отправился смотреть по телевизору трансляцию из Киева, где его нынешний клуб обыграл «Олимпиакос».

Путь «Динамо» в 1/8 финала

В нынешнем еврокубковом сезоне динамовцы уже провели 12 матчей, в которых отпраздновали пять побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели два поражения (разница мячей — 17:13).

«Бело-синие» начали сезон в квалификации Лиги чемпионов: прошли чешскую «Славию» — 1:1 (Вербич) и 2:0 (Вербич, Беседин), но уступили по сумме двух встреч голландскому «Аяксу» — 1:3 (Кендзера) и 0:0.

В группе Лиги Европы «бело-синие», набрав 11 очков, заняли первое место: с «Астаной» из Казахстана — 2:2 (Цыганков, Гармаш) и 1:0 (Вербич), с чешским «Яблонцем» — 2:2 (Цыганков, Гармаш) и 0:1, с французским «Ренном» — 2:1 (Кендзера, Буяльский) и 3:1 (Вербич, Миколенко, Шапаренко).

И, наконец, в 1/16 финала «Динамо» прошло греческий «Олимпиакос» — 2:2 (Буяльский, Вербич) и 1:0 (Соль).

Лучший бомбардир команды Хацкевича в еврокубковом сезоне — словенец Беньямин Вербич (5 мячей). По два точных удара у Виктора Цыганкова, Дениса Гармаша, Виталия Буяльского и поляка Томаша Кенздеры, по одному — у Артема Беседина, Виталия Миколенко, Николая Шапаренко и Франа Соля.

*Лучший бомбардир «Динамо» в еврокубковом сезоне словенец Беньямин Вербич забил пять мячей

Призовые от УЕФА

Выход в 1/8 финала Лиги Европы гарантирует каждому клубу 1,1 млн евро призовых от УЕФА. С каждым следующим раундом суммы, понятное дело, увеличиваются: ¼ финала — 1,5 млн евро, ½ финала — 2,4 млн, участие в финале — 4,5 млн, победа в турнире — 8,5 млн.

Финал Лиги Европы — в Баку

Решающий поединок Лиги Европы в этом сезоне состоится на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана Баку. Арена, способная принять на своих трибунах 69 870 болельщиков, была открыта в 2015 году. Строительство стадиона обошлось в 710,6 млн евро.

Кстати, кроме финала Лиги Европы, Олимпийский стадион в Баку примет три матча группового этапа и одну игру четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года.

*На строительство Олимпийского стадиона в Баку потратили более 700 миллионов евро

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» разгромило «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА.

Фото Getty Images, uefa.com



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