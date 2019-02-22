Не "котики", а "котищи": нейросеть удивила ученых странными изображениями

Наука и технологии

Разработчик Uber Филипп Ванг запустил в начале февраля текущего года сайт на основе искусственного интеллекта под названием ThisPersonDoesNotExist. Новая разработка «рисует» лица несуществующих людей на основе нейросетей, пишет издание Tjournal.

При этом пользователи отмечали реалистичность создаваемых сайтом лиц.

Воодушевленный успехом, Ванг через несколько дней сделал аналогичный сайт про котов ThisCatDoesNotExist. В нем каждое обновление создавало новую картинку несуществующего кота.

«Я сделал это, потому что некоторые дети в Reddit хотели заплатить мне за это, но я сказал им, что сделаю это бесплатно. Генератор не очень хорош, но с большей сетью и лучшими тренировочными данными, у нас тоже могут быть бесконечные кошки и собаки», — объяснил разработчик изданию Inverse.

При этом он признался, что сайт удивляет его «сюрпризами»: иногда коты получаются вполне нормальными, но часто — как будто они вышли из ночных кошмаров.

Особенно удивительными были изображения, когда нейросеть пытается сгенерировать не просто фото кота, а кота и хозяина.

Но Ванг не унывает и обещает исправить недостатки в ближайшее время — с тем, чтобы пользователи могли создавать «котиков» в соответствии со своими пожеланиями — благо, нейросети позволяют это делать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook начал проверять правдивость фото и видео с помощью искусственного интеллекта. По словам представителей компании, ранее фактчекинг выполнялся людьми и касался только текстовых сообщений. Поэтому компания разработала алгоритм на основе нейросети и системы оптического распознавания текста, способен выявлять потенциальные фейки.

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