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Ответ кремлевской пропаганде: Волкер презентовал сайт об агрессии России в Украине
В США создали сайт, направленный на противодействие российской пропаганде о событиях в Украине. Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер призвал заходить на информресурс и через фотографии, карты, непредвзятые цифры оценивать степень российской угрозы.
Сайт называется «Противодействие российской агрессии в Украине» и адресован англоязычной аудитории. Здесь проанализированы основные этапы российской агрессии, приведены карты и спутниковые снимки, цитируются отчеты наблюдателей ОБСЕ. Также аналитики подсчитали эффект для России от примененных санкций.
«Инновационная попытка с помощью спутниковых снимков, карт и статистики подробно изучить российскую агрессию в Украине», — говорит Волкер о сайте.
Также Волкер напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается уже пять лет. Началом военной кампании считается дата 20 февраля 2014 года. В результате боевых действий погибли около 13 тысяч человек, полтора миллиона людей стали вынужденными переселенцами, а Донбасс превратился в один из самых заминированных регионов мира.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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