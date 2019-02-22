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Политика

Ответ кремлевской пропаганде: Волкер презентовал сайт об агрессии России в Украине

9:10 22 февраля 2019   242
волкер
Инф. «ФАКТОВ»

В США создали сайт, направленный на противодействие российской пропаганде о событиях в Украине. Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер призвал заходить на информресурс и через фотографии, карты, непредвзятые цифры оценивать степень российской угрозы.

Сайт называется «Противодействие российской агрессии в Украине» и адресован англоязычной аудитории. Здесь проанализированы основные этапы российской агрессии, приведены карты и спутниковые снимки, цитируются отчеты наблюдателей ОБСЕ. Также аналитики подсчитали эффект для России от примененных санкций.

«Инновационная попытка с помощью спутниковых снимков, карт и статистики подробно изучить российскую агрессию в Украине», — говорит Волкер о сайте.

волкер

Также Волкер напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается уже пять лет. Началом военной кампании считается дата 20 февраля 2014 года. В результате боевых действий погибли около 13 тысяч человек, полтора миллиона людей стали вынужденными переселенцами, а Донбасс превратился в один из самых заминированных регионов мира.

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