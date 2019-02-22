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Стало известно, чем закончился "похоронный" скандал в Самаре
После того, как в Самаре (Россия) к дому, где размещается региональное правительство, принесли в гробу умершего местного жителя, родственникам наконец-то удалось похоронить Валерия Малеева. Правда, за чертой города, где нет ритуальной мафии.
Как сообщает «Мэш», на то, чтобы предать земле умершего мужчину, у его вдовы ушло 17 дней. Демарш под домом правительства устроили после того, как местная кладбищенская мафия препятствовала похоронам. За ритуальные услуги с вдовы потребовали 30 тысяч рублей, а когда она нашла других людей, чтобы выкопать могилу, то местная мафия не дала это сделать. Чиновники назвали гроб под зданием регионального правительства «провокацией», заявив, что персонал кладбища Рубежное, где сначала хотели похоронить умершего, «действовала по регламенту». Однако проверку таки организовали.
Валерия Малеева похоронили в пятницу, 22 февраля, утром. Вдова отвезла его в соседний поселок Мирный — за черту города.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России детей кормили мясом с «щупальцами».
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
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