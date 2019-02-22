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Так и убиться можно: норвежский прыгун с трамплина перелетел через железное ограждение (видео)
18-летний чемпион мира среди юниоров по прыжкам с трамплина норвежец Томас Осен Маркенг получил шанс проявить себя и на взрослом уровне. Но еще до выхода на старт на мировом первенстве в Австрии талантливый спортсмен умудрился стать… звездой YouTube.
Соревнования едва не закончились для Маркенга на тренировке. Во время разминочного прыжка спортсмен вовремя не затормозил, и его выбросило на железное ограждение микст-зоны для журналистов. К счастью, парень отделался легким испугом и сможет принять участие в соревнованиях.
«Это незабываемый дебют на чемпионатах мира! После падения сразу прибыли медицинские работники, и Томас сказал им, что не нужно беспокоиться. Поэтому теперь мы проверяем снаряжение, прежде чем он снова будет прыгать. С парнем все хорошо, и это самое главное», — заявил пресс-секретарь сборной Норвегии Стейнар Бьеркманн.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что словенский горнолыжник после жуткого падания сломал нос и выбил зуб.
Фото nrksport
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