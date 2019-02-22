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Политика

Рабинович предупредил о подготовке масштабных фальсификаций на выборах президента

10:55 22 февраля 2019   63
Рабинович предупредил о подготовке масштабных фальсификаций на выборах президента
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

На предстоящих выборах готовятся устроить массовые фальсификации. Такое заявление в эфире своей авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» сделал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович, отметив, что подобных масштабов фальсификаций в истории Украины еще не было.

«Сегодня готовится массовая, невероятная даже для нашей страны фальсификация результатов голосования. Это будут самые грязные за всю историю выборы. Они в ход пускают все, что могут», — заявил парламентарий.

При этом Рабинович отметил, что иностранные государства выделяют средства, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность выборов, однако на что идут эти деньги — неизвестно.

«С экономической точки зрения участие в президентских выборах такого количества людей оправдано, потому что каждый из них заплатит по 2,5 млн гривен в бюджет страны. Но, с другой стороны, именно эти выборы требуют от нас большей бдительности. Вот, например, Канада выделила 25 млн долларов „на обеспечение прозрачности украинских выборов и для борьбы с внешним вмешательством“. Интересное дело — другое государство выделяет нам деньги для предотвращения вмешательства в выборы извне! А кому пойдут эти деньги?» — озадачен политик.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какие выборы ждут Украину.

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