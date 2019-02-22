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Политика

В Виннице неизвестные устроили погром офиса БПП (видео)

11:28 22 февраля 2019   153
погром
Инф. «ФАКТОВ»

В Виннице в ночь на 22 февраля неизвестные разгромили вход в партийный офис БПП. Пострадало помещение по улице Соборной, 15. Внутри общественная приемная не повреждена, но были разбиты все стекла в тамбуре на входе и сорвана табличка с названием партии.

По словам адвоката, помочь в установлении злоумышленников должны записи с камер видеонаблюдения. Они переданы на изучение следователям.

погром

Полиция на место инцидента была вызвана в 7 часов утра 22 февраля. Расследуется дело о хулиганстве (ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Виновным в налете на офис и повреждении имущества может грозить штраф от 8500 до 17 000 гривен или шестимесячный арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве было совершено нападение на офис одной из партий. Были избиты люди, находившиеся в помещении. До этого группа хулиганов пришла громить офис одного из политиков, но ошиблась адресом.

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