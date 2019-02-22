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На трассе под Николаевом бандиты отобрали 15 миллионов у бизнесмена и разбили его авто
Около полуночи 21 февраля в полицию Витовского района Николаевской области позвонил мужчина и сообщил, что только что стал жертвой нападения, проезжая по автодороге со стороны Херсона в Николаев, около села Шевченково.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, прибывшим на место происшествия оперативникам 52-летний частный предприниматель Владимир П. (имя изменено) рассказал о целой преступной «многоходовке» вокруг него и его внедорожника Range Rover.
По словам мужчины, его машину подрезал Volkswagen темного цвета, и он был вынужден остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал возмущаться тем, что Владимир якобы неумело управляет своим внедорожником. Словами дело не ограничилось — вместе с «группой поддержки» из своих пассажиров оппонент изрезал шины Range Rover. Затем подъехал еще и BMW, из которого вышли несколько мужчин в темной одежде с надвинутыми капюшонами. Эти люди разбили стекло в Range Rover и забрали из внедорожника сумку с 15 миллионами гривен. После этого все нападавшие на своих автомобилях уехали в сторону Херсона.
Сведения о происшествии полиция занесла в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 т. 186 УК Украины (грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой). Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.
Пока не сообщается, свои ли деньги вез предприниматель. С ним работают следователи.
Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии этого преступления сообщить ее в Витовское отделение полиции (Николаев, ул. Новозаводская, 10а, тел. (0512) 44−68−58 или 102.
Ранее подобный случай произошел в Киеве. Водитель автомобиля Nissan был заблокирован черным BMW с иностранными номерами. Оттуда выскочили трое в масках и отобрали у него сумку, в которой было 40 тысяч долларов. Позже выяснились новые детали ограбления бизнесмена. Как уже сообщали «ФАКТЫ», незадолго до этого столичные полицейские задержали группу иностранцев, которые грабили автомобили.
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