Ляшко заставит богатых платить за бедных, — эксперт

Политика

Политический эксперт Владимир Цыбулько, анализируя социальные инициативы лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заявил, что он понимает: для установления социальной справедливости необходимо вести борьбу не только с бедностью, но и с теми, кто паразитирует на богатстве.

Ранее СМИ цитировали данные Госстата о том, что минимальную зарплату в размере 4173 грн получают 1,67 млн украинцев. При этом с «минималки» снимаются налоги, тогда как чиновники с миллионными доходами платят отчисления государству только с первых 50 тыс. грн. Остальные доходы не подлежат налогообложению.

По мнению Цыбулько, лидер Радикальной партии предлагает справедливый, экономически обоснованный механизм, который позволит устранить социальный дисбаланс без ущерба для Пенсионного фонда.

«Диспропорции в системе оплаты труда породили в Украине «клуб неприкасаемых». И эти неприкасаемые живут даже лучше депутатов, зарплата которых существенно меньше, чем у некоторых категорий государственных управленцев. В итоге одни получают «минималку» и платят 20% налогов, другие — миллионную зарплату и налоги не платят. Это несправедливо! Ляшко предлагает отменить норму, позволяющую не платить налоги на заработную плату свыше 50 тыс. грн и отменить налогообложение «минималки», — напомнил политолог предложение политика.

По словам Цыбулько, народным депутатам, которым удалось установить более-менее уравновешенную разницу между минимальной и максимальной пенсиями, самое время последовать примеру Ляшко и заняться наведением порядка в зарплатной сфере.

«Налогообложение „минималки“ сродни налогам Яценюка на пенсии. И в этом вопросе должно быть найдено рациональное, социально справедливое решение», — считает Цыбулько.

В качестве решения проблемы политический эксперт предложил реализацию социально-экономических инициатив Радикальной партии, направленных на повышение уровня реальной заработной платы, сокращение количества людей, живущих на «минималку» за счет государственной переподготовки востребованным специальностям, повышение покупательной способности и других программ.

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