Происшествия

Неизвестные срывали плакаты с украинскими военными-героями в Житомире: в сети показали фото

В Житомире двое вандалов уничтожили плакат «Лицо мира» с фотографией Народного героя Украины, лейтенанта 72-й бригады ВСУ Андрея Верхогляда.

За хулиганство разыскиваются двое молодых людей в возрасте 18−25 лет, которые гуляли около полуночи 20 февраля в районе улицы Довженко. Авторы проекта надеются, что вычислить вандалов помогут записи с камер наблюдения. Всех, кто может помочь в опознании хулиганов, просят обращаться по телефону 671 003 939.

Плакаты с военнослужащими, защищающими Украину, были расклеены по городу год назад в рамках волонтерского социального проекта. Цель фотоэкспозиции — напомнить гражданам о бойцах на фронте и том, что война продолжается.

Фотография Андрея Верхогляда была выбрана для проекта, поскольку боец родом из Житомирской области. И Андрей, и его старший брат сейчас несут службу в Вооруженных Силах Украины. Оба получили ранения при выполнении боевых задач. Младший из братьев награжден орденом Богдана Хмельницкого.

Напомним, ранее в Хмельницком вандалы повредили памятник бойцам АТО, а в Днепре из-за хулиганов Аллею героев пришлось взять под видеонаблюдение.

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