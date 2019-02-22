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Взрывной волной выбило окна квартир: подробности масштабного пожара в центре Одессы (фото)
Пожар в четырехэтажном жилом доме в центре Одессы, по улице Ришельевской, 11, начался под утро 22 февраля. Жильцы говорят, что пожарные прибыли довольно быстро, поскольку одна из частей ГСЧС располагается совсем близко. По словам спасателей, горела крыша дома.
«После приезда пожарных прозвучало несколько взрывов, — утверждает очевидец Александр. — По меньшей мере, три-четыре, один из них — сильный. Словом, громыхнуло хорошо…»
Другие очевидцы говорят, что «и горело — не хуже: зарево ярко осветило окрестности, а дым обволок все кругом — здания по Ришельевской, Греческой, Бунина, откуда повыскакивали люди… Пожарные заливали все подряд…»
В ГСЧС заявили, что была реальная угроза обрушения, поэтому из дома были эвакуированы 40 человек. По словам местных жителей, эвакуированные люди возвращались, чтобы одеться и собрать личные вещи. «Среди них была молодая беременная, — рассказала одесситка Екатерина. — Она плакала, что у нее сгорела квартира. Мы ей дали, что надеть и что обуть…»
В настоящее время огонь ликвидирован. На месте работают спасатели и полиция.
«По предварительным данным, возгорание произошло на чердаке четырехэтажного дома, — сообщили в региональном главке Нацполиции. — Вследствие распространения огня взорвался, вероятно, газовый баллон, в результате чего был травмирован спасатель ГСЧС. Его доставили в больницу с ушибами плеча и ребер».
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, местные власти готовы оказать помощь пострадавшим. Между тем в тексте официального сообщения мэрии говорится: «В результате пожара жильцы не пострадали». И отмечается: «По информации, предоставленной КП «ЖКС «Порто-Франковский», это второй случай пожара за два года в доме по улице Ришельевской, 11. Из-за возгорания взорвался газовый баллон, который находился в квартире, пострадал сотрудник ГСЧС. Взрывной волной выбило окна соседних квартир.
В результате пожара пострадали квартиры №№ 27; 28, водой залиты квартиры №№ 16; 18; 20; 21; 23; 25; 26; 29; 30; 31; 33. Известно, что большую часть квартир собственники сдавали. С просьбой об отселении пока никто не обращался".
Правда, ни словом не упоминается, каким образом на этом доме (впрочем, как и на ряде других памятников архитектуры в центре Одессы) появилась надстройка в виде мансарды.
На этой неделе в Одессе произошел уже второй масштабный пожар. Так, в понедельник, 18 февраля, на Пересыпи горел «камышовый массив». Пеплом были усыпаны улицы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в киевской многоэтажке. Спасателям пришлось вызволять пострадавших с помощью автолестницы. В сети показали трогательное видео спасения ребенка.
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