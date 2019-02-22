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Киевские полицейские оставили мужчину умирать на морозе: разразился скандал
Патрульные полицейские высадили на подъезде к Вышгороду, что под Киевом, агрессивного молодого человека. На утро он был найден мертвым. Вероятно, он умер в результате переохлаждения.
Как сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook, 17 февраля патрульные задержали агрессивно настроенного молодого человека, который нарушал общественный порядок в Киеве. Он вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Полицейские, чтобы задержать нарушителя, применили спецсредства и наручники и вызвали ему скорую помощь.
В ведомстве отмечают, что в дальнейшем патрульные решили отвезти мужчину к месту его проживания в город Вышгород.
«В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду», — говорится в сообщении.
Утром местные жители нашли труп мужчины. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста, он умер от переохлаждения. Материалы о происшествии направили в Государственное бюро расследований.
Трем патрульным полицейским объявили о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК (превышение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности.
В соцсетях пишут, что умершего завали Александр и он был весь избит.
«Парня звали Саша, 31 год. Остался сын. Наш однокласник, которого избили и выбросили, жил в Киеве, на Оболони. Какое переохлаждение??? Вчера его хоронили-весь побитый был…» — написала в комментариях к посту одна из пользователей.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Ивано-Франсковской области патрульные полицейские сами пострадали от рукоприкладства пьяных граждан. Так, директор школы и учитель физкультуры избили патрульных, которые остановили их за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в селе Королевка Коломыйского района.
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