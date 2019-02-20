Происшествия

На Прикарпатье директор школы и физрук побили копа до больничной койки (видео)

В Ивано-Франсковской области директор школы и учитель физкультуры избили патрульных полицейских, которые остановили их за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в селе Королевка Коломыйского района. Один из стражей порядка оказался в больнице.

Так, полицейские остановили легковой автомобиль, который ехал навстречу, потому что слепил фарами дальнего света, и с первых слов водителя поняли, что он пьян.

«Какое твое дело, в каком я состоянии?», — ответил водитель полицейскому и это была едва ли не единственная цензурная реплика в адрес полицейских, которая прозвучала из уст автомобилиста, сообщает ТСН.

Проходить тест на алкоголь водитель отказался, вел себя агрессивно и обещал полицейским поставить их на место. Пассажир остановленной машины заступился за водителя, началась чехарда.

«Он пытался забрать меня и моего напарника, чтобы водитель мог убежать», — говорит инспектор Тлумацкого отделения полиции Василий Павлюк. Правоохранитель попал в больницу после удара головой в лицо — его бил пассажир, который после этого сразу убежал.

Водителя все же удалось задержать, а полицейского пришлось оперировать из-за перелома скуловой кости. «Данные травмы относятся к травмам средней тяжести. Больной будет лечиться две недели, а затем амбулаторно», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии областной больницы Иван Грищук.

Как выяснилось, водителем оказался директор сельской школы, а пассажиром — учитель физкультуры. Теперь оба на больничном, физрук общаться с журналистами не желает, а директор школы по телефону сообщил, что сам избит.

«Меня также избили. Со мной… признаки садистского обращения со мной», — говорит он и винит в избиении полицейских.

Учителю физкультуры за травмирование полицейского при исполнении обязанностей грозит до пяти лет лишения свободы. Директору школы сейчас инкриминируют вождение в нетрезвом состоянии и злостное неповиновение правоохранителям. Пока ни один из них своей вины не признает.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад во Львове женщина натравила на полицейского собаку.

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