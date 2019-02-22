Спорт

Сборная Украины по баскетболу не вышла на чемпионат мира, проиграв дома Черногории (видео)

Национальная сборная Украины по баскетболу в рамках отборочного турнира на чемпионат мира, который пройдет в 2019 году в Китае, уступила дома Черногории — 74:76.

Для того, чтобы сохранять шансы на выход в финальную часть мирового первенства, подопечным Евгения Мурзина, выступавшим без своих представителей в НБА Алексея Лэня и Святослава Михайлюка, необходимо было побеждать в столичном Дворце спорта балканских гостей. И изначально для «желто-синих» все складывалось лучшим образом. По ходу первой и второй четверти преимущество наших ребят достигало 19 очков, но вторую половину матча черногорцев было не удержать. Как итог — результат в пользу гостей, которые «отцепили» нашу сборную от чемпионата мира.

В составе нашей команды самым результативным игроком стал Вячеслав Бобров, набравший 19 очков. У балканцев больше всего проблем хозяевам доставил американский легионер Дерек Нидхэм, в активе которого 26 набранных баллов.

В других матчах группы I были зафиксированы следующие результаты: Латвия — Испания — 62:67, Турция — Словения — 77:58.

Турнирное положение команд:

1 Испания — 20 очков

2. Турция — 19

3. Черногория — 18

4. Латвия — 17

5. Украина — 16

6. Словения — 13

В заключительном туре, матчи которого пройдут 25 февраля, встретятся: Испания — Турция, Черногория — Латвия, Словения — Украина. Отмечу, что Испания и Турция досрочно квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу в сумасшедшем матче едва не победила в гостях Испанию.

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