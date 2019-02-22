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- 22:39 Сборная Украины по баскетболу не вышла на чемпионат мира, проиграв дома Черногории
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Сборная Украины по баскетболу не вышла на чемпионат мира, проиграв дома Черногории (видео)
Национальная сборная Украины по баскетболу в рамках отборочного турнира на чемпионат мира, который пройдет в 2019 году в Китае, уступила дома Черногории — 74:76.
Для того, чтобы сохранять шансы на выход в финальную часть мирового первенства, подопечным Евгения Мурзина, выступавшим без своих представителей в НБА Алексея Лэня и Святослава Михайлюка, необходимо было побеждать в столичном Дворце спорта балканских гостей. И изначально для «желто-синих» все складывалось лучшим образом. По ходу первой и второй четверти преимущество наших ребят достигало 19 очков, но вторую половину матча черногорцев было не удержать. Как итог — результат в пользу гостей, которые «отцепили» нашу сборную от чемпионата мира.
В составе нашей команды самым результативным игроком стал Вячеслав Бобров, набравший 19 очков. У балканцев больше всего проблем хозяевам доставил американский легионер Дерек Нидхэм, в активе которого 26 набранных баллов.
В других матчах группы I были зафиксированы следующие результаты: Латвия — Испания — 62:67, Турция — Словения — 77:58.
Турнирное положение команд:
1 Испания — 20 очков
2. Турция — 19
3. Черногория — 18
4. Латвия — 17
5. Украина — 16
6. Словения — 13
В заключительном туре, матчи которого пройдут 25 февраля, встретятся: Испания — Турция, Черногория — Латвия, Словения — Украина. Отмечу, что Испания и Турция досрочно квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу в сумасшедшем матче едва не победила в гостях Испанию.
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