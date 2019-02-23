Политика

ЦИК определился с выступлением на ТВ кандидатов в президенты: названы имена и даты

В ЦИК обнародовали даты предвыборных обращений кандидатов в президенты на телевидении. Это указано в приложении к постановлению ЦИК от 21 февраля об утверждении результатов жеребьевки относительно предоставления кандидатам в президенты эфирного времени для проведения предвыборной агитации за счет бюджета.

Так, все кандидаты будут иметь не менее 30 минут на телеканале и не менее 30 минут на радио в два этапа по 15 минут каждый.

Действующий президент Петр Порошенко обратится со своим предвыборным выступлением на канале Национальной общественной телерадиокомпании Украины 4 и 16 марта в 19:10.

Шоумен Владимир Зеленский выступит со своими 15-минутными обращениями 9 и 23 марта в 19:30. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обратится к украинцам 10 и 24 марта в 20:08.

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко выступит на Общественном ТВ 11 и 26 марта в 19:10. А кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко обратится 4 и 16 марта в 19:30. Обращение лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко будет транслироваться — 2 и 14 марта в 20:08.

На Общественном радио Порошенко выступит 7 и 16 марта, Зеленский — 7 и 19 марта, Тимошенко и Ляшко — 1 и 12 марта, Гриценко — 8 и 21 марта, Бойко — 2 и 13 марта.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в ЦИК сообщили, что на выборах президента Украины 31 марта в списки избирателей будет включено 29 млн 897 тысяч 548 человек.

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