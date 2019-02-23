Провальное обращение Путина высмеяли забавной карикатурой: в сети истерика

Политика

Известный российский карикатурист Сергей Елкин изобразил недавнее обращение президента России Владимира Путина забавной карикатурой. Публикация вызвала оживленное обсуждение в соцсетях одного из самых провальных выступлений российского президента.

«Судя по стрелочкам на постельном белье, вверх идет только внутричерепное давление, остальное окончательно обвисло», — написала одна из пользователей.

«Утром встал пораньше Вова. Глядь, а рейтинг то на пол-седьмого!» — написал другой пользователь.

«Рейтинг постоянный. Скот по прежнему подчиняется пастуху» — метко подметил третий.

«Там уже ничо не поднимется ни в каком смысле. Ни виагра, ни взятие Аляски не поможет. Спёкся дед», — добавил еще один из комментаторов карикатуры.

Как писали «ФАКТЫ», в России стремительно падает рейтинг Путина и многие россияне сейчас не поддерживают его политику.

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