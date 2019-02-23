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Полиция выясняет обстоятельства "церковного" инцидента на Волыни, где священник УПЦ МП стрелял в оппонентов

На Волыни переход общины в Православную церковь Украины сопровождался вооруженной агрессией священника УПЦ МП. Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Волынской области.

ЧП произошло в селе Жидичин Киверцовского района.

«Сегодня (23 февраля. Ред.) около четырех часов утра на линию службы „102“ полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан», — сообщили в полиции.

Позднее в Facebook появилось свидетельство очевидца событий, местного жителя Тараса Высоцкого.

По его информации, священник настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета в 03:30 23 февраля пришел к людям, которые охраняли храм. Он был вооружен и произвел четыре выстрела из принесенного ружья.

Также Гелета сообщил, что стрельбе предшествовала попытка поджога хозяйственных сооружений на территории монастырской экономии, где находилось живое поголовье. Пожар удалось потушить собственными силами, но случившееся было задокументировано представителям ГСЧС.

Несмотря на то, что за переход в единую поместную церковь проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины, в Волынской епархии УПЦ (МП) это назвали «рейдерским захватом» храма, а клирик храма утверждает, что во время столкновений у храма пострадали его супруга и мать, супруга настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.

Напомним, ранее в Министерстве культуры заявили, что по состоянию на 22 февраля в ПЦУ перешли почти 340 приходов Московского патриархата. Таким образом, созданная интерактивная карта перехода храмов постоянно обновляется.

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