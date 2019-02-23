«Львов» с 15 бразильцами в заявке проиграл дома «Черноморцу»: видеообзоры матчей

Спорт

В субботу, 23 февраля поединками в Мариуполе и Львове возобновились баталии в чемпионате Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 19-й тур

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Пихаленок, 45+1, с пенальти, Борячук, 65, с пенальти — Г. Пасич, 25). Матч молодежных команд не состоялся (резервисты донецкого клуба — U19 и U21 — сняты с соревнований из-за участия в договорных поединках).

«Львов» — «Черноморец» (Одесса) — 0:1 (Гошкодеря, 32). Молодежные команды — 1:2.

В Мариуполе рвущиеся в топ-шестерку подопечные Александра Бабича пропустили первыми, но благодаря двум голам с пенальти вырвали победу («Мариуполь» впервые с 27 октября забил в поединке премьер-лиге больше одного мяча). Гостевая безвыигрышная серия «Олимпика», второго 11-метрового в ворота которого просто не было, при Вячеславе Шевчуке возросла до пяти матчей (две ничьи, три поражения).

«Второй пенальти? Мяч попал нашему футболисту в грудь. Мне смешно. На сборах ко мне подходил один рефери (я даже не помню кто, не хочу их помнить) и сказал: «Извините, что я убил вас с «Шахтером». Я сказал: «Хорошо друг, но давай теперь по-нормальному, судите то, что есть».

Но когда рефери в каждом матче допускают ошибки — этих ребят нужно наказывать, так просто нельзя. Они должны работать над ошибками. Каждый поединок они уничтожают команду, а потом подходят и извиняются. Не могу понять, зачем они это делают. Если спорный момент — не принимай никакого решения, пусть игра продолжается", — дал волю эмоциям после матча Вячеслав Шевчук.

Во втором матче игрового дня «Львов», в заявке которого на сезон 15 (!) бразильцев (на фото новичок команды Перманбуко), на стадионе «Украина» проиграл «Черноморцу». На игру с аутсайдером подопечные Юрия Бакалова вышли в футболках с фотографией своего одноклубника Тейлора и надписью на португальском и украинском языках «Ми з тобою!». Так львовяне поддержали бразильского защитника, который недавно перенес операцию.

Судьбу встречи во Львове (на игру у хозяев были заявлены девять футболистами с бразильскими паспортами) решил гол новичка «Черноморца» Виталия Гошкодери, известного по выступлениям в премьер-лиге за «Волынь» и «Олимпик».

Кстати, автор гола вышел на матч в футболке с неправильной фамилией. Похоже, администраторы «Черноморца» в перерыве нашли выход из ситуации. И смех и грех…

К сожалению, встреча на стадионе «Украина» прерывалась в каждом из таймов: в первом — группа подростков забросала футбольное поле файерами и… спокойно покинула арену, а во втором — несколько подростков забавы ради выбежали на газон.

0:1 Гошкодеря (32-я мин.)

Юбилейный, 90-й, успех «моряков» (и 40-й для болгарского наставника команды Ангела Червенкова) в премьер-лиге.

Кстати, «Черноморец» ушел с поля без пропущенного мяча в матче чемпионата Украины впервые с 27 августа (14 игр1).

Положение команд:

1. «Шахтер» — 45 очков (18 матчей);

2. «Динамо» — 38 (18);

3. «Александрия» — 36 (18);

4. «Заря» — 28 (18);

5. «Ворскла» — 27 (18);

6. «Мариуполь» — 27 (19);

7. «Десна» — 24 (18);

8. «Львов» — 23 (19);

9. «Олимпик» — 19 (19);

10. «Карпаты» — 17 (18);

11. «Черноморец» — 15 (19);

12. «Арсенал-Киев» — 8 (18).

В рамках 19-го тура премьер-лиги также будут сыграны поединки: «Арсенал-Киев» — «Десна», «Ворскла» — «Карпаты» (24 февраля), «Динамо» — «Заря» и «Шахтар» — «Александрия» (25 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи 19-го тура чемпионата Украины.

Фото ФК «Львов»



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