Месси оформил 50-й хет-трик в карьере: видеообзор матча «Севилья» — «Барселона»

Спорт

Центральный матч 25-го тура чемпионата Испании между «Севильей», завершившийся волевой победой каталонского гранда — 4:2 (Месси, 26, 67, 85, Суарес, 90 — Навас, 22, Меркадо, 42), стал бенефисом аргентинского форварда Лионеля Месси.

Форвард «Барсы» не только трижды поразил ворота хозяев на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», но и отдал голевую передачу на Луиса Суареса. 50-й хет-трик в карьере 31-летнего Лионеля Месси (шесть — в сборной Аргентины и 44 в «Барселоне»)! Кстати, по этому показателю аргентинец вплотную приблизился к Криштиану Роналду, оформившему 51 хет-трик.

В нынешнем сезоне, да разве только в нынешнем, Месси демонстрирует поразительную результативность — 25 мячей и 13 результативных передач в 23 поединках чемпионата Испании.

Напомню, что «Барселона», с 57 очками уверенно лидирующая в примере, в следующем туре (2 марта) сразится на выезде со своим непримиримым оппонентом «Реалом». Правда, еще до этого (27 февраля) гранды проведут на «Сантьяго Бернабеу» ответную полуфинальную встречу Кубка Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» и Реал" в первом матче ½ финала Кубка Испании сыграли вничью.

Фото Twitter ФК «Барселона»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter