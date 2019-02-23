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Усик вызвал волну возмущения в соцсетях: что произошло
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который никак не может определиться с ответом на вопрос «Чей Крым?», поразил поклонников проявлением «совковости» — он поздравил мужчин с праздником 23 февраля, опубликовав в Instagram открытку с короткой надписью.
Изображение представляет собой висящие на стене боксерские перчатки.
«Мир всем, с праздником, мужики», — говорится в описании к фото.
Пользователи гневно прокомментировали фото, напомнив, что в Украине такого праздника нет.
«С праздником коммунистов и кацапни? В Украине отмечают 14 октября, а не 23 февраля»
«Разочарование года. Нашелся советский воин. За тебя вся страна болеет, а ты тут такую гниль гонишь»
«А что у тебя за праздник? Может ты еще на „Союз нерушимый“ руку на сердце кладешь? В данном посте уровень ваты зашкаливает», — такие записи появились под поздравлением Усика.
Напомним, ранее Усик разозлил фанатов угрозой вступиться за монахов, которых якобы выгоняют из Киево-Печерской Лавры.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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