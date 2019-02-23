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Спорт

Усик вызвал волну возмущения в соцсетях: что произошло

20:46 23 февраля 2019   809
Александр Усик
Инф. «ФАКТОВ»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который никак не может определиться с ответом на вопрос «Чей Крым?», поразил поклонников проявлением «совковости» — он поздравил мужчин с праздником 23 февраля, опубликовав в Instagram открытку с короткой надписью.

Изображение представляет собой висящие на стене боксерские перчатки.

«Мир всем, с праздником, мужики», — говорится в описании к фото.

Пользователи гневно прокомментировали фото, напомнив, что в Украине такого праздника нет.

«С праздником коммунистов и кацапни? В Украине отмечают 14 октября, а не 23 февраля»

«Разочарование года. Нашелся советский воин. За тебя вся страна болеет, а ты тут такую гниль гонишь»

«А что у тебя за праздник? Может ты еще на „Союз нерушимый“ руку на сердце кладешь? В данном посте уровень ваты зашкаливает», — такие записи появились под поздравлением Усика.

Напомним, ранее Усик разозлил фанатов угрозой вступиться за монахов, которых якобы выгоняют из Киево-Печерской Лавры.

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