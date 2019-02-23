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На Донетчине у банды налетчиков изъяли 2 миллиона гривен и оружие, украденное в Крыму (фото)
В Донецкой области задержана банда, которая в течение нескольких лет совершала нападения на валютчиков на севере региона. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.
Засада была устроена на месте очередного налета. Четверо злоумышленников, в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее судим. Двое из них оказались жителями Славянска, остальные — выходцами из Херсона и России.
До момента задержания они успели завладеть 2 миллионами гривен.
Помимо денег и автомобиля, на котором передвигалась группировка, у налетчиков было изъято оружие, в том числе похищенное из управления полиции в Крыму в момент аннексии полуострова. Во время обысков по месту жительства у одного из задержанных в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова. По базам данных МВД, этот пистолет и был похищен из областного управления полиции в Крыму.
Все задержанные в настоящее время помещены в следственный изолятор.
Как рассказали «ФАКТАМ» в отделе стратегических расследований Главного управления Национальной полиции региона, план нападения разбойниками был тщательно отработан: предварительно они следили за своей жертвой — в течение месяца фиксировали изучали распорядок дня и фиксировали передвижение и даже тренировались, чтобы не допустить сбоя при реализации преступного умысла.
«С собой у них были средства для того, чтобы запугать и обездвижить жертву, но убивать не планировали», -- рассказали участники спецоперации.
Участники банды познакомились с будущим объектом нападения под видом клиентов. Заказали огромную сумму якобы не обмен и назначили встречу в темном безлюдном месте. Выхватив из рук потерпевшего пакет с деньгами, подозреваемые успели сделать
несколько шагов, как тут же были заблокированы и задержаны полицейским спецназом.
«Мы тщательно документировали банду, готовя спецоперацию по задержанию. „Взять“ их решено было во время очередного налета. Около месяца мы ходили за подозреваемыми по пятам и последнюю неделю буквально жили в засаде» — рассказали в полиции.
Пистолет из милиции Крыма, по их словам, они утащили у пьяных боевиков, стоявших на блокпосту еще во время оккупации Славянска в 2014 году. Идея грабить менял пришла одному из местных жителей, который часто ездил на территорию России с товаром и в связи с этим часто менял деньги. В какой-то момент он смекнул, что приватные менялы — вполне посильная добыча — охраны у них нет.
По нашим подсчетам, группа орудовала в течение нескольких последних военных лет. И успешно. Разбои совершали не так уж часто — менял просто не столь уж много в принципе в небольших городах, но суммы, которые им удавалось «экспроприировать» были крупные. У одного потерпевшего, которого они остановили под видом правоохранителей, вооружившись макетами автоматов, злоумышленники отняли порядка 300 тысяч долларов.
Задержанным инкриминируют «разбой».
Оружие бандитов
Часть похищенных средств удалось изъять
Пистолет с «крымской историей»
Напомним, ранее в Одессе задержали опасную банду кавказцев, которыми руководил вор в законе.
Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области
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