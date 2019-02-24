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Происшествия

Пуля пробила стекло: под Киевом обстреляли авто с детьми (фото)

7:23 24 февраля 2019   2144
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом неизвестные хулиганы обстреляли автомобили на трассе. Стрельба велась из лесопосадки, туда же и скрылись стрелки после того, как автомобили остановились.

стрельба

Инцидент случился около 18.00 23 февраля на трассе между селом Капитановка Киевской области и городом Ирпень. Повреждены два автомобиля. В одном ехали муж с женой, в другом — отец и двое детей. Чудом никто из водителей и пассажиров не пострадал.

стрельба

Как сообщает группа Киев Оперативный в Facebook, обе семьи вызвали полицию и оставили заявления, но шансы поймать стрелков стремятся к нулю. Пуля из резинострела, оставшаяся на месте преступления, никак не поможет в поиске.

стрельба

Жители Киевской области говорят, что это уже не первый случай, когда неизвестные без всякой видимой цели атакуют машины на трассе. О хулиганских выходках рассказывали водители, ездившие по маршруту Беличи — Ирпень. А весной 2018 года группу несовершеннолетних поймали возле Белой Церкви — подростки забрасывали камнями проезжающие мимо машины.

Похожий случай был на трассе Киев — Чернигов, где неизвестные обстреляли грузовик. А в Киеве группа молодых жителей столицы забросала камнями электричку.

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