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ЧП с туристами в Карпатах: выяснилась важная информация
В Карпатах на горе Поп Иван возобновилась операция по эвакуации пострадавших туристов. Группа жителей Львовской и Ивано-Франковской областей 22 февраля пошла в горы, проигнорировав предупреждение об ухудшении погоды. Закончилось все очень предсказуемо: группа сбилась с пути, на помощь пришлось вызвать спасательный отряд.
23 февраля добраться до группы спасатели не смогли из-за сильного ветра и нулевой видимости в горах. После того, как погода улучшилась, в 7.30 24 февраля 14 спасателей и пять волонтеров отправились к вершине горы, чтобы помочь незадачливым туристам. В 9.10 начался спуск группы с горы Поп Иван в урочище Погорилец.
Напомним, среди тех лиц, кто решил совершить восхождение 22 февраля, четверым удалось добраться до спасателей и попросить помощи. Двое человек погибли, остальные получили сильные обморожения и были доставлены на носилках к спасательному посту. Двоих туристов удалось спустить с горы и передать врачам. Остальные уже более суток дожидаются команды эвакуаторов. На высокогорье сейчас -16 градусов, ветер 10 м/с.
Спасатели в Карпатах просят не игнорировать предупреждения о лавинной опасности в горах, поскольку с начала года это уже не первый случай, когда под завалами снега гибнут туристы.
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