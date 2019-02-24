Происшествия

В Одессе авто влетело в электроопору: есть погибшие

В Одессе в ночь на 24 февраля случилось страшное ДТП: ВАЗ налетел на электроопору, оба мужчины, находившиеся в машине, погибли.

Авария случилась около трех ночи на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези. Водитель не справился с управлением, выехав на перекресток. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению с бетонным препятствием. Оба мужчины — 38-летний водитель и 25-летний пассажир — получили смертельные травмы.

Полиция изучает обстоятельства ДТП. В данном случает речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Напомним, похожий случай имел место в Харьковской области, когда подросток без прав сел за руль автомобиля, разогнался и въехал в электроопору. А в Киеве водитель, лишенный прав 10 лет назад, рассекал по городу со скоростью 180 км/час. Поездка закончилась возле бетонного столба. Двое из пяти пассажиров погибли.

Фото npu.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter