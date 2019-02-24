26.89 / 27.12 30.45 / 30.84
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе авто влетело в электроопору: есть погибшие

12:54 24 февраля 2019   135
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе в ночь на 24 февраля случилось страшное ДТП: ВАЗ налетел на электроопору, оба мужчины, находившиеся в машине, погибли.

Авария случилась около трех ночи на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези. Водитель не справился с управлением, выехав на перекресток. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению с бетонным препятствием. Оба мужчины — 38-летний водитель и 25-летний пассажир — получили смертельные травмы.

Полиция изучает обстоятельства ДТП. В данном случает речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Напомним, похожий случай имел место в Харьковской области, когда подросток без прав сел за руль автомобиля, разогнался и въехал в электроопору. А в Киеве водитель, лишенный прав 10 лет назад, рассекал по городу со скоростью 180 км/час. Поездка закончилась возле бетонного столба. Двое из пяти пассажиров погибли.

Фото npu.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Киев
0

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 759 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины