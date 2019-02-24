Происшествия

Опыт не помог: в сети рассказали о погибших в Карпатах туристах (фото)

Погибшие 22 февраля в Карпатах туристы оказались не новичками, а людьми с большим опытом восхождения в горы и знаниями об опасности зимних походов. Тем не менее, ни опыт, ни экипировка не помогли. В группе, которая проигнорировала предупреждения об ухудшении погоды и решила подняться в горы, погибли двое из восьми участников.

Первым погибшим стал житель Коломыи, многолетний руководитель городской станции юных туристов, 61-летний Павел Винтонюк. У него за плечами несколько восхождений в горы, в том числе на Говерлу в 2016 году. Дочь погибшего Ярина Винтонюк опубликовала фото последнего похода с отцом.

Вторым погибшим стал 26-летний Роман Беркещук. У него был опыт покорения пятитысячников — Монблана и Казбека. Близкие Беркещука говорят, что горы были его стихией. О любви к альпинизму свидетельствует и страничка погибшего в соцсетях. Причем за несколько дней до трагедии автор публиковал пост о специфике зимних походов и опасностях, которые могут подстерегать в горах.

Тем временем, на горе Поп Иван закончились эвакуационные работы. Спасатели и волонтеры спустили четверых участников злополучного похода с горы в урочище Погорилец. Там туристов осмотрели врачи. От госпитализации спасенные отказались и уже разъехались по домам.

Напомним, спасательнаяя операция затянулась на три дня, поскольку работе спасателей мешали сильный ветер в горах и нулевая видимость.

Фото Ярина Вінтонюк/Facebook, Роман Беркещук/Facebook

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