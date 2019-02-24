Происшествия

ЧП с туристами: на горе Поп Иван завершили спасательную операцию

На Прикарпатье спасатели завершили аварийно-спасательные работы на горе Поп Иван Черногорский. Четверо потерпевших туристов были успешно доставлены в спасательный лагерь в урочище Погорелец. Все они после осмотра медиками от госпитализации отказались.

Также спасатели спустили вниз тела двух погибших туристов.

В операции задействовали 48 человек, в т. ч. 31 спасатель на семи единицах техники, 15 волонтеров и двое пограничников отдела пограничной службы «Шибенное» Черновицкого пограничного отряда Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Им пришлось действовать в условиях облачной погоды и ветра до 10 метров в секунду.

Напомним, попавшая в беду группа туристов проигнорировала предупреждения спасателей о плохой погоде. Первой жертвой рокового восхождения стал 61-летний житель Коломыи Павел Виктонюк, второй — 26-летний Роман Беркещук. Перед походом на Поп Иван он опубликовал в соцсети пост об опасностях, которые могут подстерегать туристов в горах зимой.



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