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«Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу»: видеообзоры матчей
В воскресенье, 24 февраля, матчами в Киеве и Полтаве продолжилась программа 19-го тура чемпионата Украины по футболу.
Чемпионат Украины. 19-й тур
«Арсенал-Киев» — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Д. Фаворов, 1, А. Фаворов, 90+1, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.
«Ворскла» (Полтава) — «Карпаты» (Львов) — 0:4 (ди Франко, 25, Швед, 51, с пенальти, 55, 90+1). На 85-й минуте Карека («Ворскла») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:0.
«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Пихаленок, 45+1, с пенальти, Борячук, 65, с пенальти — Г. Пасич, 25). Матч молодежных команд не состоялся (резервисты донецкого клуба — U19 и U21 — сняты с соревнований из-за участия в договорных поединках).
«Львов» — «Черноморец» (Одесса) — 0:1 (Гошкодеря, 32). Молодежные команды — 1:2.
На первый в году официальный матч столичный «Арсенал-Киев» вывел новый главный тренер — 51-летний Игорь Леонов. И уже на… 38-й секунде встречи на столичной динамовской арене с «Десной» его команда пропустила мяч в свои ворота. При этом капитан коллектива из Чернигова Денис Фаворов стал автором самого быстрого гола в текущем чемпионате страны (в октябре Марьян Швед из «Карпат» забил «Черноморцу» с пенальти на 2-й минуте).
Все попытки киевлян, в «основе» которых на поле вышли семь новичков, отыграться успехом так и не увенчались. А уже в компенсированное время младший из братьев Фаворовых Артем реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей. Успех в Киеве позволил «Десне» подняться на пятое место в турнирной таблице и вытеснить из топ-шестерки «Мариуполь».
На гостевой матч с действующим бронзовым призером чемпионата Украины «Ворсклой» футболистов «Карпат» вывел очередной тренер-иностранец — 63-летний испанский специалист Фабри Гонсалес (на фото).
И львовяне при новом наставнике (кстати, самом возрастном тренере-дебютанте в украинском чемпионате) благодаря голу аргентинца Франсиско ди Франко и первому в карьере хет-трику Марьяна Шведа (в новом сезоне футболист сборной Украины будет защищать цвета шотландского «Селтика») разгромили подопечных Василия Сачко, заодно прервав свою четырехматчевую серию без побед в премьер-лиге.
Положение команд:
1. «Шахтер» — 45 очков (18 матчей);
2. «Динамо» — 38 (18);
3. «Александрия» — 36 (18);
4. «Заря» — 28 (18);
5. «Десна» — 27 (19);
6. «Ворскла» — 27 (19);
7. «Мариуполь» — 27 (19);
8. «Львов» — 23 (19);
9. «Карпаты» — 20 (19);
10. «Олимпик» — 19 (19);
11. «Черноморец» — 15 (19);
12. «Арсенал-Киев» — 8 (19).
Программу 19-го тура премьер-лиги 25 февраля завершат поединки «Динамо» — «Заря» и «Шахтер» — «Александрия».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи 19-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК «Карпаты»
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