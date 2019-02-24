Спорт

«Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу»: видеообзоры матчей

В воскресенье, 24 февраля, матчами в Киеве и Полтаве продолжилась программа 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 19-й тур

«Арсенал-Киев» — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Д. Фаворов, 1, А. Фаворов, 90+1, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Карпаты» (Львов) — 0:4 (ди Франко, 25, Швед, 51, с пенальти, 55, 90+1). На 85-й минуте Карека («Ворскла») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:0.

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Пихаленок, 45+1, с пенальти, Борячук, 65, с пенальти — Г. Пасич, 25). Матч молодежных команд не состоялся (резервисты донецкого клуба — U19 и U21 — сняты с соревнований из-за участия в договорных поединках).

«Львов» — «Черноморец» (Одесса) — 0:1 (Гошкодеря, 32). Молодежные команды — 1:2.

На первый в году официальный матч столичный «Арсенал-Киев» вывел новый главный тренер — 51-летний Игорь Леонов. И уже на… 38-й секунде встречи на столичной динамовской арене с «Десной» его команда пропустила мяч в свои ворота. При этом капитан коллектива из Чернигова Денис Фаворов стал автором самого быстрого гола в текущем чемпионате страны (в октябре Марьян Швед из «Карпат» забил «Черноморцу» с пенальти на 2-й минуте).

Все попытки киевлян, в «основе» которых на поле вышли семь новичков, отыграться успехом так и не увенчались. А уже в компенсированное время младший из братьев Фаворовых Артем реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей. Успех в Киеве позволил «Десне» подняться на пятое место в турнирной таблице и вытеснить из топ-шестерки «Мариуполь».

На гостевой матч с действующим бронзовым призером чемпионата Украины «Ворсклой» футболистов «Карпат» вывел очередной тренер-иностранец — 63-летний испанский специалист Фабри Гонсалес (на фото).

И львовяне при новом наставнике (кстати, самом возрастном тренере-дебютанте в украинском чемпионате) благодаря голу аргентинца Франсиско ди Франко и первому в карьере хет-трику Марьяна Шведа (в новом сезоне футболист сборной Украины будет защищать цвета шотландского «Селтика») разгромили подопечных Василия Сачко, заодно прервав свою четырехматчевую серию без побед в премьер-лиге.

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Положение команд:

1. «Шахтер» — 45 очков (18 матчей);

2. «Динамо» — 38 (18);

3. «Александрия» — 36 (18);

4. «Заря» — 28 (18);

5. «Десна» — 27 (19);

6. «Ворскла» — 27 (19);

7. «Мариуполь» — 27 (19);

8. «Львов» — 23 (19);

9. «Карпаты» — 20 (19);

10. «Олимпик» — 19 (19);

11. «Черноморец» — 15 (19);

12. «Арсенал-Киев» — 8 (19).

Программу 19-го тура премьер-лиги 25 февраля завершат поединки «Динамо» — «Заря» и «Шахтер» — «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи 19-го тура чемпионата Украины.

Фото ФК «Карпаты»



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